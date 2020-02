Un'analogia particolare, una battuta che ha scatenato le risate dei presenti. Il provvedimento della Uefa contro il Manchester City ha sconvolto l'Inghilterra, tanto che Fabio Capello, ex Ct della Nazionale inglese, è stato interpellato. Don Fabio ha risposto alle domande sull'esclusione dalla Champions e anche sulla possibilità di revoca del titolo del 2014, a margine dei Laureus Sports Awards in corso a Berlino. Prima di lui Arsene Wenger: “Non so se la revoca del titolo sia prevista dalle regole, non so se le regole ne abbiano il potere”. Poi Capello, che ha spiegato: “Io ne so qualcosa di titoli revocati con la Juventus. Bisogna aspettare per capire la decisione. Per loro è solo una questione di soldi e non possono giocare in Champions la prossima stagione".