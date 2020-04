Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, anche della Juventus, parla a La Gazzetta dello Sport. E in primo piano c'è ovviamente la ripresa della Serie A: "Ripartire sarebbe molto bello - dichiara -. Qualche settimana fa non riuscivo a parlare di calcio: di fronte ad immagini come quelle delle bare trasportate dai camion militari nelle strade di Bergamo, sarebbe stato offensivo. Ora mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare il paese, anche sul piano psicologico. Credo che concerti, cinema e teatri saranno vietati a lungo. Le partite, ovviamente a porte chiuse, offriranno la miglior forma di svago. Poi c’è il discorso economico. Il calcio è un’industria importante. Nella sua filiera non ci sono solo allenatori e calciatori, ma anche migliaia di lavoratori del cosiddetto indotto. Queste persone, con l’attività sospesa, sono in difficoltà economica".



SCUDETTO - "Difficile, se non impossibile, fare previsioni. L’unica certezza è la classifica: Juve e Lazio divise da un punto, Inter all’inseguimento. Tutto il resto è un’incognita. Quale sarà lo stato di forma dei calciatori? Correre sul tapis roulant, o allenarsi in palestra, aiuta a mantenere il peso, ma per giocare è fondamentale il lavoro con il pallone".



GIOCATORI ALL'ESTERO - "Saranno un problema? In teoria sì, ma risolveranno il problema".



FOLLIE - "Harry Kane del Tottenham. E’ una follia più praticabile rispetto a Mbappé, la follia delle follie".