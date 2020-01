Fabio Capello infuocato. L'ex allenatore della Juventus è intervenuto dagli studi di Sky Sport per commentare il momento di Matthijs de Ligt. Escluso da Sarri anche nella gara contro il Cagliari, le scuse di una salute non ottima non hanno convinto Capello, che si è esposto così: "De Ligt non sta bene? Dicono loro che non stia bene... Bonucci ha bisogno di un giocatore come Demiral, più che di uno come de Ligt. Per Matthijs ci vorrà il tempo di capire il nuovo sistema di gioco, la nuova mentalità e altre difficoltà".