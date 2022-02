Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha detto la sua anche sull'imminente gara di andata degli ottavi di Champions League tra Juve e Villarreal, in programma martedì 22 febbraio in Spagna. Ecco il commento dell'ex tecnico: "Se la Juve è tornata con personalità va a giocare contro una squadra che sulla carta dovrebbe battere. Ma secondo me sarà molto difficile".