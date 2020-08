Nel corso della lunga intervista a Tuttosport Fabio Cannavaro ha parlato anche di mercato: "Chi porterei in Cina? Buffon lo porterei ovunque, ma qui il regolamento impone portieri locali. Quindi... Douglas Costa. Quando è al top, è fantastico".



POST HIGUAIN - "Milik, Dzeko o Raul Jimenez? Difficile scegliere, sono tutti attaccanti importanti. Sostituire il Pipita non sarà semplice, parliamo di uno che ha sempre fatto la differenza e vinto".



VOTO ZANIOLO - "Zaniolo è il mio pupillo in rampa di lancio del nostro calcio. Del romanista apprezzo lo strapotere fisico. E poi è uno che non sembra mai aver paura".