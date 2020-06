Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli e della lotta scudetto tra bianconeri, Inter e Lazio ai microfoni di Rai Radio 1: "Chi ho tifato in finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus? Indovini… Ho fatto il pugnettino al rigore calciato da Milik… Ma non l’ho neanche tanto vista, giusto i rigori. E poi i napoletani sono simpatici. Lo scudetto? L’Inter è una squadra importante a Milano, io non dico nulla però così vende di più la Gazzetta…”.