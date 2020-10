Intervenuto in collegamento a Sky Sport l'ex allenatore (tra le altre) di Sampdoria ed Empoli Gigi Cagni ha parlato anche della Juventus e delle incognite della stagione: "Si sente sempre parlare di 'calcio propositivo', ma bisogna capire cosa è propositivo e cosa non lo è. Siamo un Paese che cerca soprattuto il risultato. La cosa che Pirlo non dovrà sbagliare è quella di organizzare tutto il campionato, con anche le Coppe, gestendo al meglio le situazioni quando le cose non andranno bene. Mentre la più alta difficoltà è quella di leggere la partita".