Liberato Cacace, esterno sinistro classe 2000 del Sint-Truiden, è entrato nel mirino della Juve. E, in merito al mercato, ad un’emittente televisiva neozelandese ha detto: "C’è un interesse su di me dall’Italia e questo mi dà grande fiducia: spero che la cosa si possa concretizzare. Il mio sogno sarebbe quello di vestire un giorno la maglia del Napoli". Le cifre? Un’operazione da almeno 6 milioni di euro, che come riporta Tuttosport potrebbe essere portata avanti in sinergia con il Sassuolo.