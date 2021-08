Il direttore sportivo della Fiorentina, Nicolas, ha parlato nel pre-partita di Fiorentina-Cosenza in diretta su Italia 1: "La nostra intenzione è di rinnovare il contratto e di tenere il giocatore. Lo hanno detto i dirigenti ed è ciò che vogliono mister e piazza, il resto si vedrà. L'importante è che oggi sia in campo e che sia una risorsa per noi".? È una risorsa, con la testa è qui come gli altri, poi è un calciatore moderno e deve essere abituato a tutto durante il mercato come tutti i calciatori moderni".