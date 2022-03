Dopo la notizia del mancato rinnovo di Dybala, ora in casa Juve si pensa a sostituire la Joya nel miglior modo possibile. Al momento il nome più accredidato ssmbra essere quello di Nicolò Zaniolo, ancora alle prese del rinnovo di contratto con la Roma. Su questa situazione è intervenuto anche l'ex Campione del Mondo Bruno Conti, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Libero.



'Non lo mettere in discussione perché ha avuto un momento di appannamento. Viene da infortuni terribili. È un patrimonio del club. Se resterà? Chiedetelo alla società'.