Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato del prossimo mercato dando un indizio sul futuro del regista bianconero: “Pjanic? Ha un profilo da Barcellona. È un giocatore con un profilo simile a Xavi o Iniesta. Ha un piede ottimo, molta intelligenza e calcia molto bene i calci piazzati. Lui e Lautaro sono perfetti per i blaugrana. Ai bianconeri come contropartita piace Arthur”.



LAUTARO - “Lautaro Martinez mi piace molto. Ha qualità, talento, segna. Nonostante sia molto giovane e possa migliorare molto, ha qualità e talento, caratteristiche perfette per un giocatore del Barça. Che giocatori potrebbero interessare all’Inter? A me piace molto Semedo, così come Arthur. Penso che sia un accordo fattibile”.



MERCATO POST COVID - “Tutti i grandi club vogliono comprare grandi giocatori, ma allo stesso tempo devono prendersi cura dei propri bilanci. Le plusvalenze dovranno essere prese in considerazione, perché i club genereranno molti debiti e potrebbero avere problemi”.



MESSI E DEMBELE - “Dembelé è un ragazzo che ha grandi qualità. Si parla tanto di Neymar, ma il Barcellona è forte con o senza di lui. Messi invece è il numero uno, il miglior giocatore al mondo, scrivilo a grandi lettere”.