L'ex ds del Barcellona, ora in forza alla Cremonese, Ariedo Braida, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mundo Deportivo, dove ha parlato anche di Koulibaly, obiettivo dichiarato della Juventus.



'Gli hanno offerto un rinnovo con metà dell'ingaggio che prende ora e capisco perché voglia andare via. È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare'.