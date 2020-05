Paolo Bonolis è intervenuto in diretta Instagram con Damiano Er Faina, dando la propria visione sulla lotta scudetto: "Senza lo stop, nonostante la grande forza della Juventus, avrei visto bene la grande tenacia dei biancocelesti. L’Inter purtroppo ha avuto nel suo cammino qualche stop di troppo, tra i quali Lazio-Inter. Inzaghi ha fatto un lavoro eccezionale. Giocando ogni 7 giorni, poteva puntare a vincere. Con la ripresa non so se le gerarchie siano le stesse, ci sono molte variabili in gioco".



5 MAGGIO - "Fu una grandissima delusione, ma non come l’infortunio di Ronaldo sempre con la Lazio, non ci volevo credere. Piansi e non ci volevo credere".