Il Sassuolo cambia faccia. Dopo l'addio di De Zerbi, anche Boga ha annunciato che il suo futuro non sarà in maglia neroverde. L'esterno, che è stato anche nei radar degli uomini di mercato della Juventus, ha parlato del suo futuro a L'Equipe: "Stiamo discutendo con la società del rinnovo di contratto da gennaio, ma non siamo arrivati ad un accordo. Per questo con la dirigenza abbiamo deciso per una cessione in estate. De Zerbi? Potrei seguire il mister, ma non per forza ovunque, aspettiamo di vedere dove andrà".