Salvatore, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello Spezia, tornando anche su Juve e le polemiche: "Mi aspettavo una grande reazione dopo le ultime partite.. Adesso è inutile sprecare energie per queste cose, sulle quali non possiamo incidere. Dobbiamo solo pensare a noi stessi e fare un grande risultato domani. Credo neri ragazzi. Il percorso è difficile, ma noi ci crediamo e ce la mettiamo tutta. Vedo la grinta che i ragazzi mettono in allenamento e in partita".