Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla a Sky Sport della lotta scudetto tra i nerazzurri e la Juve: "Diciamo che l'Inter era tra le squadre che non voleva ripartire, poi Antonio Conte l'ha comunque preparata al meglio. La Juve ha sei punti di vantaggio, che sono quelli degli scontri diretti. Però l'Inter doveva sfruttare le partite come quelle contro il Bologna o il Sassuolo. La squadra ha sempre fatto la partita, il non averla ammazzata ha causato problemi. Non si possono sbagliare occasioni come quelle che hai quando puoi chiudere la partita con un rigore. Detto questo, se l'Inter arrivasse seconda sarebbe comunque un ottimo risultato".