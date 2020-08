Medhi Benatia potrebbe tornare in Italia. A svelarlo è lo stesso ex difensore della Juventus a Sportweek: "A gennaio scade il mio contratto con l'Al Duhail, il club del Qatar dove sto giocando. Potrei rimanere qui, ma anche tornare in Europa. E, in questo caso, l'Italia sarebbe la mia destinazione preferita".



INTER - "Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d'anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del Liverpool. In questo momento, ma solo in questo momento, l'inglese è un pochino più forte. Hakimi mi ha chiamato prima di firmare con l'Inter: gli ho detto che l'Italia era la scelta migliore che potesse fare. Di più: è una scelta perfetta, perché lo farà crescere dal punto di vista tattico. Lo volevano tutti, Psg e Bayern in testa, ma da voi potrà affinarsi e completarsi, soprattutto con un allenatore come Antonio Conte, preparatore vincente. Achraf è uno scattista, è quasi impossibile stargli dietro, va dritto per dritto con la palla incollata al piede, ma sa anche dribblare, è fortissimo nell'uno contro uno e ha un tiro secco e preciso".



SU ZIYECH - "Ha appena firmato col Chelsea, io avevo appena provato a portarlo alla Roma e lui ci sarebbe andato di corsa. Parlai con Totti e Dzeko, dissi loro: "E' quello che ci vuole per voi". Da dirigente. Francesco fece di tutto per concludere la trattativa, ma Pallotta decise che sarebbe stata una spesa eccessiva e non e ne fece niente".