Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it in vista di Roma-Juve, il doppio ex Mehdi Benatia ha parlato anche del suo rapporto con Massimiliano Allegri. Ecco il suo commento: "L’ho sempre rispettato ma con me non è stato corretto e ha sbagliato: basta chiedere a Chiellini, Bonucci e Barzagli. Però gli voglio bene lo stesso perché è una buona persona e poi parliamo di cose passate. Max e il suo staff vanno rispettati. Io sono molto legato a Landucci".