Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, in un'intervista a Recast ha fatto riferimento alla Juve: "Il momento migliore da quando sono qui? L'assist a Barella nel 2-0 contro la Juventus. Faccio un lancio di 50 metri per lui che fa gol. Al di là dell'assist, fu importante vincere contro la Juventus che da tanti anni vinceva lo scudetto e per noi è stato fondamentale per poi trionfare in campionato".