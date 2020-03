Roberto Baronio, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha concesso un'intervista a calciomercato.com, durante la quale ha parlato anche di Sandro Tonali, obiettivo della Juve per la prossima stagione: "Ha tutto per giocare a calcio, è un ragazzo serio, più maturo degli anni che ha e lo sta dimostrando anche in campo. Avendolo allenato in Primavera, vorrei vederlo in altri ruoli, può fare la mezzala oltre al regista, il trequartista no. Vorrei vederlo più spesso da mezzala. Ha quelle caratteristiche, è un centrocampista completo ed è un ragazzo che merita a livello umano. Salto di categoria? È destinato ad andare in un grande club, ha grandi qualità, non so dove andrà, spero resti in Italia, poi si vedrà che evoluzione avrà".



SUL PARAGONE CON PIRLO - "Io penso che li abbiano accostati soltanto perché anche Andrea ha iniziato a Brescia e la posizione è quella in cui giocava Andrea. Per caratteristiche sono diversi, augurerei a Sandro di fare almeno la metà di quanto fatto da Pirlo. Ma si assomigliano poco".