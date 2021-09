Dusannon ha ancora rinnovato il suo contratto con la Fiorentina e le big europee, tra cui la Juventus, pensano a lui per il futuro. Joe Barone, dirigente della Viola, ne parla così ai microfoni di DAZN: “Invece che di Dusan, parlerei di gruppo… Per lui è tutto pronto, abbiamo preparato quel che c’era da preparare per quanto riguarda il rinnovo, poi rimane solo a lui la scelta, non a noi. Ci aspettiamo un nuovo incontro, sono un paio di settimane che non è arrivato, ma ripeto che dovrà essere una sua scelta, non nostra…".