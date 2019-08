Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del futuro di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juventus, e non solo: "Ribery non so se giocherà subito, deciderà Montella con il suo staff. Parliamo di una persona che ama la competizione, alza il livello della nostra squadra ma anche di tutta la Serie A. Chiesa resta alla Fiorentina? Ormai è un argomento del passato, non sono cose che dobbiamo ribadire ancora".