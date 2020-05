1









Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Anch'io lo sport di mercato e ripresa del campionato: "Chiesa ha superato i problemi fisici ed è tornato ad essere quello che tutti hanno visto. Federico è contento, ha un contratto. A fine stagione vedremo".



CASTROVILLI - "Castrovilli è uno dei talenti italiani su cui puntiamo. Ha grandi margini di crescita, è convinto delle nostre ambizioni".



RIPRESA - "Questa settimana ci siamo rivisti tutti ed è stata una forte emozione. Un primo passo verso la normalità. Abbiamo fatto tutto quello che il protocollo indicava, abbiamo ancora dei positivi ma sono asintomatici. Consideriamo di recuperare anche loro al più presto. Seguiremo attentamente il protocollo, la voglia di tornare alla normalità è davvero tanta".



GIOCARE SI PUO' - "Oltre a pensare a questa stagione ci sono tante attività da fare per definire la prossima, dagli abbonamenti al calciomercato fino agli sponsor. Il 18 maggio speriamo di tornare e vedere positivo. Noi siamo per giocare a calcio, in sicurezza e con la salute di tutti. Il vero disastro sarebbe rovinare questa stagione e compromettere anche la prossima, nessuno si può permettere che non sia regolare quella che verrà. In ogni caso non possiamo tenere i giocatori fermi tre mesi, gli allenamenti di gruppo vanno ripresi al più presto".