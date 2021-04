Juve-Genoa con lo sguardo proiettato al futuro. Gli occhi bianconeri oggi erano tutti per due gioiellini dei rossoblù: il primo è Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 già di proprietà della Juve che lo lascerà in prestito in Liguria fino a giugno 2022; l'altro è Gianluca Scamacca, classe '99 inseguito per tutto il mercato invernale senza trovare l'intesa col Sassuolo proprietario del cartellino. Nel post partita, l'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato così dei due talenti: "Rovella ha fatto una buona partita contro una squadra in salute. Devono migliorare entrambi ma hanno qualità importanti, e nelle grandi squadre ci sono giocatori con le loro qualità".