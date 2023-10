Intervenuto ai microfoni della Rai, il talento dell'Empoli Tommaso Baldanzi, inseguito anche dalla Juve nell'ultima sessione di mercato, ha fatto il punto su quello che è il suo futuro.'Sì è una buona stagione, possiamo fare meglio in campionato con l'Empoli, però sono contento.e felice di continuare questo percorso, ci tengo tanto per i nostri tifosi. Spero di far bene anche quest'anno e spero di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati'.