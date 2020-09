L'ex difensore di Serie A Gianluca Aztori fa le carte al campionato ai microfoni di Radio Sportiva: "La stagione passata è stata condizionata da tante problematiche, ma mi aspetto un bel campionato. Per lo scudetto dico ancora Juve, anche se l'Inter si avvicinerà moltissimo. Pirlo? Un'incognita, sicuramente una scommessa. Oggi lo storico non lo ha, ma ha una carriera fantastica e da campione. Spero possa trasmettere quello che ha imparato anche se fare l'allenatore non è lo stesso che stare in panchina. Ha bisogno di tempo".



MILAN - "Non poteva scegliere meglio confermando Pioli. Penso che la società abbia agito in maniera corretta proseguendo dopo la scorsa stagione. Ci sono tutti i presupposti affinché sia una buona stagione, anche se c'è ancora gap con le prime".



MERCATO - "Sul mercato vedo una Fiorentina che mi piace molto. Ovvio che chi può spendere di più come Juve e Inter può investire maggiormente e rafforzarsi. Stadi? Speriamo che si possa pian piano riaprire a tutto il pubblico ma ci vorrà tempo".