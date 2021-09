Azpilicueta, dopo la sconfitta del Chelsea contro il Manchester City, proietta la squadra londinese al prossimo impegno, mercoledì contro la Juventus. Queste le sue parole alla BBC: "Siamo due grandi squadre con grandi giocatori e grandi ambizioni. Ogni incontro è diverso e ogni competizione è diversa. Abbiamo perso la nostra occasione per ottenere tre punti importanti. Ora dobbiamo analizzare cosa non abbiamo fatto bene e passare alla prossima partita. Oggi non abbiamo perso il campionato. Se avessimo vinto non avremmo vinto neanche oggi il campionato".