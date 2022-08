L'attaccante delMarko, seguito a lungo anche dallacome possibile vice di Dusan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato, dicendo la sua anche sulle indiscrezioni relative alle squadre sulle sue tracce. Ecco le sue parole: "Il mercato è mercato. Sono da tanti anni in questo mondo e so che durante la sessione di mercato ci può sempre essere interesse da parte di un'altra squadra, ma sono concentrato sul Bologna".