Alla fine Houssem Aouar è rimasto al Lione. Nessun rimpianto, nessun rimorso, come ha espresso il centrocampista della nazionale francese ai microfoni di Telefoot: “Non sono pentito. Onestamente sono felice, è la mia città, il mio club e quindi è un enorme orgoglio rappresentarlo, sono motivato per fare una bella stagione con la squadra”. L’impressione è che il suo tempo a Lione sia racchiuso in una clessidra destinata ad esaurirsi, perché il suo talento merita club di blasone più elevato. Juventus, Arsenal e Manchester City hanno mosso passi concreti quest’estate, senza però arrivare ai quei 50 milioni cash chiesti dal presidente Aulas.