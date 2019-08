Mancano solamente otto giorni all’inizio del campionato di Serie A e, puntuali come sempre, arrivano i pronostici di giocatori, allenatori ed addetti ai lavori. Intervistato da Sky Sport 24, Luca Antonini, ex giocatore di Milan e Genoa, ed ora procuratore sportivo si è concentrato sull’avvio di campionato, piuttosto difficile, del Napoli, che incontrerà prima la Fiorentina poi la Juve: “Il miglior acquisto di De Laurentiis negli ultimi anni è stato Ancelotti, l'anno scorso non ha chiesto un giocatore ed è arrivato secondo in campionato. Napoli vincente con Fiorentina e Juve in avvio? Certo, perchè no! Il Napoli sta lavorando per cercare di vincere il campionato".