Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha detto: "Mi auguro che la squadra in queste due partite con il Barcellona possa ripetere le prestazioni delle ultime due amichevoli. Nelle ultime due amichevoli abbiamo giocato con personalità mi auguro che sia così anche con il Barcellona. Abbiamo fatto una preparazione importante e ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Serie A? È sempre più un campionato competitivo con diverse squadre che hanno rinforzato la rosa per fare bene in questa stagione".