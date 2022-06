Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato anche di Dusan Vlahovic. Ecco il suo commento sul giovane centravanti della Juve: "Mi aspetto tanto, ha potenzialità straordinarie. Forse è un attaccante unico in questo momento, per far gol e giocare per la squadra: è un mix esplosivo, se è messo in condizione di fare bene".