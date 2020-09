Nicola Amoruso vota Suarez. L'ex attaccante della Juve ha parlato della caccia al nuovo numero 9 della Vecchia Signora: "Sia Dzeko che Suarez sono giocatori che ben si adattano alle caratteristiche di Ronaldo - le sue parole TMW Radio -: hanno entrambi forza fisica, velocità, e sanno giocare con i compagni. In entrambi i casi non si casca male, forse Suarez ha quell'esperienza in più nelle coppe e ha vinto tanto. Sappiamo bene qual è l'obiettivo della Juventus, avere uno di questa portata va a rafforzare ancora le potenzialità della squadra".