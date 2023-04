L'allenatore dello Sporting, Amorim, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Arouca: "dal tipo di atteggiamento e da come affronteremo il prossimo avversario, ovvero l’FC Arouca che non perde da sei partite. Sei partite senza perdere, con quattro vittorie e due pareggi, per una squadra che inizia il campionato cercando di stabilizzarsi e si avvicina alle posizioni europee, sono tante partite. Il loro allenatore sta facendo un ottimo lavoro. È una squadra versatile e molto difficile, che ha molta velocità davanti e penso che la strategia passerà da lì. Pertanto, dobbiamo essere molto concentrati, freschi fisicamente e mentalmente.