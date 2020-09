2









Così Massimo Ambrosini, ex compagno di Andrea Pirlo al Milan, ha commentato a Sky Sport l'imminente arrivo di Alvaro Morata alla Juventus: "La Juventus aveva bisogno di un centravanti. Morata può fare bene perché le sue qualità si sposano sia con Ronaldo che con Dybala, ma Pirlo deve trovare il modo di farli giocare bene tutti insieme. Morata ha il vantaggio di conoscere l'ambiente e ha le caratteristiche per interpretare bene il ruolo 'alla Benzema'. Rispetto al Morata che lasciò la Juve nel 2016 non è un giocatore diverso tecnicamente, era già forte. Sarà più maturo."