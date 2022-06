Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Juve ed Inter, Alessandro Altobelli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul possibile approdo di Nicolò Zaniolo in bianconero.



'Un giocatore per cui farei follie? A me piace molto Zaniolo. Ha tutto per essere un grandissimo: tecnica, fisico, duttilità, e secondo me potrebbe fare molti più gol di quelli fatti finora'.