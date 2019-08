Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro “Spillo” Altobelli, campione del mondo con la nazionale italiana nell’indimenticabile edizione di Spagna ’82, ha espresso il suo pensiero in merito alla ipotetica, almeno per oggi, coppia Ronaldo-Icardi. L’ex attaccante ha parlato dell’apporto che Mister Sarri può dare al duo: “Sarri dovrà lavorare sull’intesa, adattarli ai suoi meccanismi offensivi: è il tecnico giusto per loro, anche se quei due, alla fine, si troveranno da soli grazie al talento.”. In merito alla posizione che i due giocatori dovranno tenere in campo, Spillo è sicuro: “Cristiano parte laterale, usa il dribbling per accentrarsi, approfitta dei movimenti di Mauro e può scaricare il gran tiro che si ritrova”. Poi la bordata che fa sognare i tifosi della Juve: “Quando tutti e due occupano la posizione centrale in area di rigore, sono dolori per gli avversari: come fai a fermarli?". Se lo dice uno come Spillo, gli si può credere.