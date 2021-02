L'addio di David Alaba al Bayern Monaco era nell'aria, ancora di più da quando il club tedesco ha annunciato l'acquisto di Dayot Upamecano per la prossima stagione. Oggi però è stato lo stesso giocatore nel mirino della Juventus ad annunciare di voler lasciare il Bayern a fine stagione: "Ho deciso di fare qualcosa di nuovo, non è stata una decisione facile dopo 13 anni qui. Il mio futuro? Tutto da decidere, i miei agenti sono in contatto con vari club ma non è un segreto". Alaba si libererà gratis e la Juve ci pensa, anche se il Real Madrid è in vantaggio sui bianconeri.