Lele Adani, dagli studi di Novantesimo Minuto, è tornato a parlare di Juventus e di Massimiliano Allegri: "Questa è la Juve che vuole Allegri. Non sarà una squadra che che gioca bene, ma i giocatori stanno seguendo il loro allenatore. Hanno vinto meritatamente contro due squadre importanti come lo sono Chelsea e Torino, e non erano partite semplici. La Juve ha meritato di vincere perchè ha creato diverse occasioni".