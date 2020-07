Abel Xavier, ex terzino portoghese, dice la sua sulla Juventus e svela un retroscena: "Sarri e Cristiano Ronaldo? Hanno avuto dei problemi...". Parole forti per indicare qualche crisi in un rapporto che negli ultimi giorni pare più sereno. La sostituzione con abbraccio ieri sera - Ronaldo felice per il bel gol - a Genova, qualche sorriso in più. In passato, però, qualche attrito c'è stato: dal doppio cambio con sfogo di novembre firmato CR7 alla questione centravanti. E ora questo...