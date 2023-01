Come racconta Gazzetta, se, ovviamente, il lato economico avrà la sua importanza nella decisione finale die mamma, non vanno sottovalutati altri aspetti. Se ci limitiamo alla Juve, il francese attende gli sviluppi delle inchieste penali e sportivi in cui è coinvolta la società bianconera. Un’eventuale penalizzazione in campionato o una sentenza pesante in Europa potrebbe spingere il francese all’addio.