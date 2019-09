Stefano Sensi lancia l'Inter e sfida la Juventus. Il centrocampista nerazzurro dal ritiro della Nazionale ha detto: "Difficile vedermi insieme a lui nell'Inter? Non credo sia un discorso legato alla prestanza fisica. Con l'Italia abbiamo molto palleggio e poi ci sono giocatori difficili da tenere in panchina".



CONTE - "Quanto ha influito su questa chiamata in Azzurro? Sicuramente la sua mentalità fa migliorare, sento già di essere cresciuto soprattutto mentalmente".



INTER - "Mi sono ritrovato in un mondo totalmente diverso. Per me arrivare all'Inter è stato un sogno ma sto vivendo con serenità e ambizione. Devo ringraziare anche per questo società e mister e compagni, tutti credono in me e così lavoro al meglio".



SCUDETTO ED EUROPEO - "Più facile che l'Inter vinca lo scudetto o che l'Italia vinca l'Europeo? Lavoriamo nell'Inter per vincere lo scudetto e nell'Italia per vincere l'Europeo".