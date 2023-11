Secondo quanto filtra da diverse fonti, si stanno già assottigliando le possibilità di vedere Manuelin campo per il big match tradel 26 novembre. La frattura alla costola, infatti, dovrebbe costringerlo ai box per circa un mese, anche se molto dipenderà poi dal suo grado di dolore. Il suo sostituto naturale in campo nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri sarebbe Hans Nicolussi Caviglia, ma non è escluso nemmeno un cambio di modulo.