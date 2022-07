Dopo Pogba, un altro colpo è previsto a centrocampo, sempre che la Juve riesca a sbloccare almeno un'altra uscita pesante (Arthur primo della lista ma i costi stanno rendendo la sua cessione un'impresa titanica, molto più mercato attorno ad Adrien Rabiot). Come scrive il Corriere dello Sport: "In tal senso il nome giusto sembra ancora quello di Leandro Paredes, tra l'altro grande amico di Di Maria: il Psg lo reputa sacrificabile, l'incastro per uno scambio magari con Moise Kean non è impossibile ma nemmeno agevole, la sensazione è che la Juve proverà ad affondare il colpo una volta fatto spazio in organico e a bilancio".