Nonostante le difficoltà patite negli ultimi anni dentro e fuori dal campo, lasi conferma la "regina" incontrastata dell'tra le squadre di Serie A. Nel campionato appena concluso, come spiega Tuttosport, i bianconeri guidano la classifica con, davanti ae anche alvincitore, che si è fermato a un passo dai 38 milioni. Guardando le ultime nove stagioni, la Vecchia Signora ha guadagnato sui rivali nerazzurri, al secondo posto, un vantaggio clamoroso di quasi 100 milioni di(Average Minute Rating: numero medio di ascoltatori), con un totale diNonostante l'evidente leadership, comunque, la Juve ha perso in media il 9,3% negli ultimi quattro anni: i motivi delstrisciante sono ormai i soliti, ovvero la difficoltà ad intercettare i giovani della "Generazione Z", la pirateria (la stima è di 900 mila utenti "illegali") e la protesta dei tifosi che rimanda a temi importanti come la bontà della giustizia sportiva e ad altri più ampi sulla certezza delle date, degli slot e dei calendari.