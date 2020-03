Serviva uno scossone deciso, nel mondo del calcio italiano eternamente sospeso tra dubbio e incertezza.. Ha senso, invece, sottolineare come il fatto che la Juventus giochi sempre d'anticipo, su questioni extra-calcistiche, si rifletta anche in campo. Così, quest'ultima mossa della società, che per prima in Serie A presenta un accordo tra dirigenza, allenatore e calciatori per il taglio degli stipendi, deve considerarsi un piccolo traguardo per il club.Un traguardo che simboleggia nuovamente la compostezza della Vecchia Signora, uno status quo all'interno del panorama calcistico nostrano. Ma che soprattutto, non passa inosservato, anche da chi si trova spesso a criticare la Juve . Ne sono un caso i complimenti che sono arrivati da esponenti della stampa, non solo dai tifosi sul web. Un messaggio di compattezza, quindi, proprio quando la stessa Juve aveva dato la sensazione di essere più fragile di altre: ma anche le "fughe" che in tanti hanno additato come debolezza, sono state solo un momento, all'interno di un lavoro ben più meticoloso.E tutto questo, quindi, si è riflesso anche nell'opinione pubblica, che a colpi di tweet ha voluto esprimere tutto il proprio appoggio alla scelta della società. Come Maurizio Pistocchi ed Enrico Varriale, che abbiamo accennato velatamente poc'anzi, ma anche dei tanti tifosi che al grido di "Primi in tutto" vogliono dimostrare il loro affetto. ​Oppure, ai tanti che pur non essendo juventini, hanno ugualmente apprezzato la scelta.ANDROID -> SCARICA Q iOS -> SCARICA QUI