In casa Juve continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Rabiot, con il francese che ormai sembra destinato a lasciare la Mole. Al momento, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport non ci sarebbe nessuna trattativa in corso tra la dirigenza bianconera e l'ex calciatore del Psg, che continua a guardarsi attorno.