Adesso è tutto su Maurito. Dopo la disfatta di ieri sera contro l'Empoli, la Juventus sta accelerando per portare a casa il centravanti argentino, ex capitano dell'Inter. Sono ore frenetiche, serve una mossa immediata. Anche perché dopo i primi tentennamenti dei giorni scorsi, Mauro potrebbe aprire proprio in questi minuti alla proposta della Juve. Che dovrà anche convincere, alla giusta cifra, il Paris Saint Germain. Il futuro di Mbappé, intanto, è ancora in bilico.Secondo quanto riportato da Foot Mercato, Icardi partirà e può farlo in direzione Torino. A prescindere dalla sua volontà - che rimane quella di giocarsi le sue chance a Parigi -, l'attaccante ha capito che avrà sempre meno spazio in questa stagione, chiuso dall'arrivo di Messi e dal ritorno imminente di Neymar. Con Mbappé confermato (per ora) in rosa, non ci sarà certamente un ruolo di primo piano per Icardi, che a questo punto potrebbe approfittare della necessità della Juve per cambiare squadra all'ultimo istante disponibile.