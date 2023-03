Stando a Tuttosport, c'è sempre più fiducia in casaper l'esito del ricorso aldelper ladi 15 punti dovuta al caso plusvalenze. I legali del club bianconero intendono fare leva su alcuni punti in particolare: innanzitutto ritengono che si debba annullare il tutto senza rinvio per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, dato che gli ultimi fatti emersi non sono nuovi bensì erano già conosciuti in precedenza. Altri punti in subordine, poi, vanno dalla violazione del contraddittorio e del giusto processo a quella del principio di materialità.