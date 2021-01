Da quando siede sulla panchina dell'Inter, Antonio Conte ha solo una cosa in mente: la Juve. Batterla, vincere lo scontro diretto e poi anche il campionato. Ancora non ci è riuscito, anche se tra qualche giorno avrà l'opportunità di allungare sui bianconeri che si sono riportati pericolosamente a contatto. Intanto, però, si "gode" un traguardo che lo riempie d'orgoglio: da quando è all'Inter ha fatto più punti della Juve. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport:



“C’è un traguardo che riempie d’orgoglio Antonio Conte ed è bene ricordarlo adesso, giusto all’inizio della settimana che porta a Inter-Juve: con lui in panchina, ovvero dal 2019 in poi, i nerazzurri hanno fatto più punti dei bianconeri o nella peggiore delle ipotesi (considerando dunque la vittoria di Pirlo nel recupero con il Napoli) gli stessi, tenendo presente il +1 Juve alla fine dello scorso torneo e il potenziale +1 Inter di oggi. Ecco: è sempre l’Inter che, al 30 giugno 2019, segnava un -21 dalla Juventus che neppure al Polo Nord, roba che se pronunciavi anche solo un qualcosa di diverso dal quarto posto come obiettivo finale ad Appiano suonavano gli allarmi”.